Hadrianopolis Antik Kenti'nde 5 bin 500 yıllık kaya yerleşkesi gün yüzüne çıkarılıyor

"ÇALIŞMALARA GELECEK YIL DA DEVAM EDECEĞİZ"



Çelikbaş, kaya yerleşkesindeki çalışmalara gelecek yıl da devam etmeyi düşündüklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bizim için önemi şöyle; bu tip yer altı kaya yerleşkeleri daha çok Anadolu'da Kapadokya'yla özleşmiş bir kültür varlığı. Hiç aklımıza gelmeyen bir noktada, Batı Karadeniz'de Karabük sınırları içerisinde böyle bir kaya yerleşkesinin varlığı bizi heyecanlandırdı ve şaşırttı. Kazı çalışmaları sonucunda arkeolojik somut veriler bize bu kaya yerleşkesinin Kalkolitik dönemden itibaren, yani günümüzden yaklaşık 5 bin 500 yıl öncesinde kullanıma başladığını ve insanların burada iskan faaliyetlerini gerçekleştirdiğini gösterdi. Tabii burası sadece o dönemle sınırlı değil.



Yine arkeolojik veriler, bu kaya yerleşkesinin Kalkolitik dönemden özellikle Roma döneminde yoğun bir şekilde Bizans dönemine kadar da kullanım gördüğünü bize göstermiş oldu. Gelecek yıl da burada yapacağımız kazı çalışmalarında yine o tespit ettiğimiz ve kazısını henüz tamamlamadığımız galerilere devam edeceğiz. Gerçekten bizler de heyecanlı bir şekilde bu galerilerin hangi salonlara, bu yerleşkenin hangi birimlere ulaşacağını biz de bekliyoruz. Çalışmalarımızı da bu şekilde planlayacağız."



Çelikbaş, kaya yerleşkesine girişi sağlayan galeriler içerisinde sağlı sollu aydınlatma nişleri yapıldığını, buranın mumla aydınlatıldığının söylenebileceğini anlattı. Bu galerilerde birkaç hayvan kabartmasına da rastladıklarını bildiren Çelikbaş, "Dolayısıyla insanların burada yaşamlarını da sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Ayrıca buranın bir dini bağlantısının olup olmadığını henüz tam olarak tespit etmiş değiliz. Bu konuda da araştırmalarımıza devam ediyoruz. İlerleyen kazıların, bu konuda bize daha çok veri sağlayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.