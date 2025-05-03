Hakkari'deki Şivişk Vadisi büyük ilgi görüyor

Hakkari'de doğal olarak yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters lalelerin açtığı Şivişk Vadisi, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.



Zorlu geçen kış mevsiminin ardından doğanın canlanmasıyla yeşilin tonlarına bürünen Hakkari'nin dağlık alanları, bazı bölgelerde açmaya başlayan ters lalelerle farklı bir güzelliğe büründü.



Merkeze bağlı Üzümcü köyünün yakınında zengin bitki örtüsüyle insanları cezbeden Şivişk Vadisi'nde açan ters laleler doğayı renklendirdi.



Kentin yanı sıra başka illerden gelen doğasever ve fotoğraf tutkunları, doğa kulüplerinin düzenlediği etkinliklerle bugünlerde ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı vadiye çıktı.



Yaptıkları tırmanışın ardından bölgeye doğaseverler, kırmızı ve turuncu renkleriyle görsel şölen oluşturan ters laleleri görüntüledi.



"DOĞAYLA İÇ İÇE OLMAK ÇOK GÜZEL"



İstanbul'dan gelen Sure Dalya Demir, ters lalelerin oluşturduğu manzaraya hayran kaldığını söyledi.



Bu güzelliği herkesin görmesi gerektiğini belirten Demir, "85 kişilik grupla geldik. Bayağı yürüdük. Doğayla iç içe bulunmak çok güzeldi. Ters laleler mükemmeldi. Normal çiçeklerden farklı. Gördüğüm için çok mutlu oldum. Kentin doğal güzellikleri oldukça fazla. Biz de zaman buldukça geziyoruz" dedi.