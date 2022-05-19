Halfeti 'yeşil gül' ile de anılmak istiyor

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 9 yıl önce "sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle bölgenin "saklı cenneti" olarak nitelendiriliyor.



Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği ilçe, endemik bitki çeşitlerine de ev sahipliği yapıyor.

Kendine özgü rengi ve kokusunu yetiştiği topraktan alan karagül ile meşhur olan ilçe, bölgede ender görülen yeşil gül ile de dikkati çekiyor.



Halfeti İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla çoğaltılmaya çalışılan yeşil gülün ilçe turizmine ve ekonomisine katkıda bulunması hedefleniyor.



"KARAGÜLDEN ÇOK FARKLI"

Halfeti İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Akan Akmeşe, bölgenin simgesi olan karagülden sonra yeşil gülün de hem üretim hem tanıtım faaliyetlerine ağırlık verdiklerini söyledi.