Hasankeyf'te Arkeopark ve Şahap Vadisi'ndeki çalışmaların yüzde 98'i tamamlandı

Hasankeyf'te Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Veysel Eroğlu Barajı'nın (Ilısu) göl sahasında kalan ve Arkeopark'a taşınan tarihi eserlerin teşhir edilmesi ve Şahap Vadisi'nin turizme kazandırılması çalışmaları sürüyor. DSİ tarafından çalışma kapsamında Arkeopark'ta çevre düzenlemesi, peyzaj çalışması, tarihi eserlerin ışıklandırılması, liman, Er-Rızk Camisi ve Kızlar Camisi arasında eski Hasankeyf'te bulunan Kale Sokağı'nın benzeri yapıldı. Dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden olan tarihi ilçede, yaklaşık 50 dönümlük alana sahip Şahap Vadisi'nde de sosyal alanlar yapıldı. Vadide peyzaj çalışmasıyla kafe, dükkanlar, mescit, köprüler ve oturma alanları gibi sosyal donatılar inşa edildi. Arkeopark'a taşınan eserlerin teşhir edilmesi ve Şahap Vadisi'nin turizme kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmaların yüzde 98'i tamamlandı. DSİ Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürü Cihan Aksoy, AA muhabirine, DSİ'nin tarihi ve kültürel zenginliklerin korunması ve kurtarılmasına yönelik en kapsamlı çalışmalarının Ilısu Projesi kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi. Proje kapsamında yapılan tarihi eserlerin taşıma işlemlerinin yapıların mevcut durumları, taşıma mesafeleri, ağırlıkları göz önünde bulundurulduğunda dünyanın en geniş kapsamlı anıt eser taşıma niteliğinde olduğunu belirten Aksoy, bu kapsamda ilk önce 550 yıllık tarihe sahip Zeynel Bey Türbesi'nin 2017'de yeni yerine taşındığını anımsattı. Daha sonra diğer tarihi eserlerin bütüncül olarak Orta Kapı'nın da üç parça halinde Arkeopark alanına taşındığını kaydeden Aksoy, suyun üstünde kalan Yamaç Külliyesi'nin de koruma altına alınarak restore edildiğini söyledi. Taşınan eserlerin sunuma hazır hale getirilmesi için Arkeopark alanında çevre düzenlemesi yapıldığını anlatan Aksoy, Arkeopark alanında çevre düzenleme projesinin gerçekleştirildiğini ifade etti.

"TERAS KAFELER, AMFİ TİYATRO DA TAMAMLANMA AŞAMASINA GELDİ"



Aksoy, şöyle konuştu:



"Taşınan eserlerle Arkeopark'ı bir açık hava müzesi haline getirmeye çalışıyoruz. Arkeopark ve Şahap Vadisi'ndeki çalışmalar yüzde 98 seviyelerine ulaştı. Çalışmaların bitmesiyle Hasankeyf yerli ve yabancı turistler açısından cazibe merkezi haline gelecek. Konsept olarak bakıldığı zaman eski Hasankeyf'in aynısı Arkeopark alanında uygulanmaya çalışıldı. Köprümüzün sağında ve solunda taşıdığımız eserler, ayrıca Er Rızk Camisi ile Kızlar Camisi arasında Kale Sokak benzerinde bir sokak inşa edilmeye çalışıldı. Bunların yanında sosyal donatılar, teras kafeler, amfi tiyatro da tamamlanma aşamasına geldi. Amfi tiyatronun yapılmasıyla Hasankeyf'te kültürel ve sosyal faaliyetlerin daha sık yapılması sağlanacaktır."



Bu çalışmaların yanı sıra "Yukarı Hasankeyf" olarak adlandırılan ve Küçük Saray, Ulu Cami, Büyük Saray, türbeler ve yüzlerce yaşam alanının bulunduğu alanın da koruma altına alındığını anlatan Aksoy, Şahap Vadisi ile Yamaç Külliyesi arasında da 95 metre uzunluğunda bir köprü yapıldığını bildirdi.



Aksoy, "Çalışma yapmış olduğumuz alanlar her ne kadar açılmamış olsa da yılın ilk 4 ayına bakıldığında 40 binin üzerinde turistin burayı ziyaret ettiğini biliyoruz. Bu, her geçen gün katlanarak artıyor." ifadelerini kullandı.