Haseki Bostan Hamamı restorasyonla özgün yapısına kavuşacak

Hamamdaki çalışmalarda küçük bir sarnıç ile bazı bölmelerde kalem işi süsmeler keşfedildi. Hürrem Sultan'ın yaptırdığı Haseki Külliyesi ve 2. Bayezid'in sadrazamlarından Koca Davut Paşa tarafından inşa ettirilen Davutpaşa Külliyesi'ne ait medreseyle aynı aks üzerinde yer alan hamamın, Mayıs 2024'te müşteri ağırlamaya başlaması bekleniyor.

Restorasyonu yapan firma yetkilisi Sebahattin Sayar, tarihi ve kültürel mirasın tarihi doku korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemini anlattı.

Çalışmalar doğrultusunda araştırma kazıları ve dönem analizleri de yaptıklarını belirten Sayar, "esere saygı" prensibiyle çalıştıklarını ifade etti. Hamama muhdes eklentilerin özellikle 19. yüzyılda yapıldığını dile getiren Sayar, yapının söz konusu dönemde çimentoyla basit tamir yöntemlerine maruz kaldığını söyledi.

Restorasyonun ardından tarihi hamamın özgün yapısına kavuşacağına işaret eden Sayar, çalışmayı gelecek yıl tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

