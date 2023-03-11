Hatay'da Roma Dönemi'nde inşa edilen su kemeri depremlerde zarar görmedi

Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki bölgenin kayalık alan üzerine kurulu olduğunu anlatan Sağanak, şöyle devam etti:



"Bizim evlerimiz 65-70 yıllık. Mahallemizdeki tarihi su kemeri de depremlere rağmen ayakta duruyor. Eski tarihlerden beri halen ayakta olduğu biliniyor. Kemerin yağmur nedeniyle oluşan sarkıkları var. Bu sarkıklara 'memek' deniliyor. Bundan dolayı halk arasında 'Memekli köprü' olarak da adlandırılıyor. Bu sarkıklardan 2-3'ünün düştüğünü gördük. Zeminin sağlam olması sayesinde kemer, depremde hiç zarar görmedi."

Su kemerinin halihazırda köprü olarak kullanıldığını vurgulayan Sağanak, ağır tonajlılar hariç üzerinden tüm araçların geçebildiğini sözlerine ekledi.

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