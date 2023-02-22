Hatay'daki Batıayaz Köprüsü depremler nedeniyle zarar gördü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hafif hasar verdiği Batıayaz Köprüsü'nün bir kısmı, merkez üssü Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğündeki sarsıntıda yamaçtan düşen kayalar nedeniyle yıkıldı. Musa Dağı'nın eteklerinde yer alan, genişliği 3,77 metre ve boyu 36,54 metre olan Osmanlı dönemi eseri, hasarın ardından ulaşıma kapatıldı.



Vakıflı, Kapısuyu, Çamlıyayla, Büyükoba, Ceylandere, Hıdırbey ve Batıayaz kırsal mahallelerini şehre bağlayan köprünün kapatılması sonrası buradaki vatandaşlar, alternatif yollardan ulaşımı sağlamaya çalışıyor.



"KÖYLERDEKİ ESKİ YAPILARDA BÜYÜK YIKIM OLDU"



Batıayaz Mahalle Muhtarı Doğan Halistürk, AA muhabirine, köprünün Kahramanmaraş merkezli depremlerde hafif hasar aldığını söyledi. Kullanılabilir durumdaki köprüden küçük araçların geçebildiği anlatan Halistürk, "Kahramanmaraş depremlerinde ayrılmıştı köprü ancak kullanılabilecek durumdaydı. Hatay'daki depremden sonra yamaçtan düşen taşlar nedeniyle yıkım oluştu" dedi.

Halistürk, köprüyü kullanan 7 mahalle olduğuna değinerek, tarihi eserin 1 yıl önce restore edildiğini anlattı.

Restorasyondan önce alternatif yol açtıklarını ancak tamiratın ardından köprünün hala kullanıldığı belirtildi.