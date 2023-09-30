Hatay'daki Epiphaneia Antik Kenti turizme kazandırılacak

İssos Harabeleri olarak da bilinen Epiphaneia Antik Kenti'nde 2006'da kurtarma kazısı olarak başlayan çalışmalar, Hatay Arkeoloji Müzesi başkanlığında, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Özdilek'in bilimsel danışmanlığında devam ediyor. Bölgede bu yıl 20 kişilik ekiple sürdürülen kazılarda farklı dönem ve kültürlere ait seramikler, tabaklar, kandiller ve sikkeler bulundu.



Kazı çalışmalarının yanı sıra antik kentte Roma Caddesi, geçen yıl yapılan kazılarda bulunan kırsal aktivitenin anlatıldığı ve her aya özel personifikasyonların (kişileştirmeler) yer aldığı "Takvimler Mozaiği" ile meclis binasının bulunduğu alanların turizme kazandırılması için projelendirme çalışmaları da yürütülüyor.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Özdilek, prehistorik dönemden itibaren kültür çeşitliliğinin görüldüğü antik kentin, insanlık tarihi açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.