Hatay'daki Mar Yuhanna Rum Ortodoks Kilisesi yeniden ayağa kaldırılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın deprem bölgesinde hasar gören kültür varlıklarının yeniden ihya çalışmalarına işaret eden Turan, şöyle konuştu:



“246 yıllık kilisenin en yakın zamanda enkazı kaldırılıp uygun projeyle tekrardan inşasına başlanılacak. Kilise, yazılı kaynaklara göre 1777 yılında açıldı. Yazılı olmayan kaynaklara göre de 1500’lü yıllarda yapıldığı tahmin edilmektedir. Kilisemizin içerisinde çok kıymetli ikonalarımız vardı. Yaşamış olduğumuz son depremde ne yazık ki bunların tamamı enkaz altında kaldı. Yaptığımız görüşmeler neticesinde kilisemizin enkazını en kısa sürede kaldırmayı, ikonalarımızı da en az hasarla kaldırmayı planlıyoruz."

