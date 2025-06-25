Hatay'daki Mar Yuhanna Rum Ortodoks Kilisesi'nin restorasyonu sürüyor
Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde kısmen yıkılan Mar Yuhanna Rum Ortodoks Kilisesi'nin restorasyonu devam ediyor.
Hatay Arsuz'da bulunan vw yazılı kaynaklara göre 1777 yılında yapıldığı bilinen ancak geçmişi 1500’lü yıllara dayanan Mar Yuhanna Rum Ortodoks Kilisesi, 6 Şubat 2023'teki depremde kısmen yıkıldı.
Valiliğin açıklamasına göre, 16. yüzyılda inşa edildiği bilinen Arsuz ilçesindeki kilisenin restorasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolünde yürütülüyor.
Kilisenin, aslına uygun olarak yapılan çalışmalar tamamlandıktan sonra ibadete açılması hedefleniyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı da Mar Yuhanna Rum Ortodoks Kilisesi'nde gerçekleştirilen çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatlı, tarihi yapının, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı Hatay'ın en eski üçüncü kilisesi olma özelliği taşıdığını belirtti.
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