Hayalet köy Lübbey, Efeler Yolu rotasıyla hareketlendi

Lübbey Mahallesi esnafı Muzaffer Coşut, bölgenin kalkınmasını ve gelişmesini istediklerini söyledi. Coşut, son dönemde mahallelerine dünyanın çeşitli ülkelerinden turistlerin geldiğini ifade ederek, "Bazı ev sahipleri restorasyon çalışması ile evlerine yeni bir görünüm kazandırmaya başladılar. Yenilenen evlerin çoğalmasıyla köydeki o eski yıkık görüntünün yerini daha güzel bir manzaranın alacağına inanıyoruz." dedi.



Mahallede 17 yıldır kahvehane işleten Mehmet Güler de köyü tanıtmak için çaba gösterdiklerini, Efeler Yolu ile hareketliliğin arttığını belirterek, "Köyümüzde evlerde restorasyon çalışmaları başladı. Yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerimiz oluyor, konaklama için de gelenler oluyor. Özellikle cumartesi pazar hareketliyiz." diye konuştu.

