Helenapolis Antik Kenti merkezi tespiti için jeoradar çalışması başlatıldı

Kentin yüzyıllar boyunca geçirdiği yoğun depremler ve felaketler sebebiyle yüzeyinde bir buluntu görülmediğine dikkati çeken Gündüz, "Kazı alanlarını tespit etmeye yönelik jeoradar çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz. Bölgede daha önce yapılan çalışmalarda buluntuların olduğunu biliyoruz. Helenapolis Antik Kenti, İmparator Konstantin tarafından annesi Helena'ya atfedilen bir kenttir. Özellikle 4. yüzyıldan sonra tarih sahnelerinde sıklıkla karşımıza çıkıyor. İmparator Justinian döneminde bugünkü Kadıköy ile Gebze arasındaki yol iptal edilerek posta teşkilatına İstanbul'dan direkt Helenapolis Limanı'na inmeye zorluyor. Geç döneme geldiğimizde özellikle 11. yüzyılda Haçlılar için önemli bir konumdadır." diye konuştu.

"YALOVA'NIN ARKEOLOJİ İÇİN ATAN KALBİ KONUMUNA GELECEĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİZ"



2 yıldır antik kente ait iskelenin batısında bulunan Deniz Feneri yapısının kazılarını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Gündüz, şunları kaydetti:



"2024 yılından itibaren Helenapolis'in biraz daha merkezine kazıları kaydırmayı planlıyoruz. Bu yüzden de bugün yaptığımız çalışmalar çok önemli. Bu çalışmalarda toprak altında olası kültür varlıklarının tespit edilmesinden sonra 2024 yılında kazı alanlarımız ona göre planlanacak. Şu an iki tane Cumhurbaşkanlığı kazısıyla Yalova'daki tek ilçe konumunda. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve koruma kurulu ile yaptığımız yazışmalar sonucunda Yalova'da dağınık vaziyette bulunan bütün mimari parçaları Altınova'daki kazı evimizin bahçesinde güvenlik altına alıp korumaya alacağız. Böylelikle Altınova'ya baktığımızda Yalova'nın arkeoloji için atan kalbi konumuna geleceğini söyleyebiliriz."



Altınova Belediye Başkanı Oral ise Helenapolis Antik Kenti'nin olduğu bölgede hem deniz hem de karada olmak üzere çift yönlü kazı çalışmaları yapıldığına dikkati çekti. Oral, "Bu bölge tamamen tarihi bir dokusu olan aynı zamanda doğal bir güzelliği olan bir alan. İnşallah hem Altınova hem Yalova halkının, aynı zamanda ülkemizin ve uluslararası tüm vatandaşların burada izleme amaçlı veya kültürel, tarihi gezi amaçlı gelebilecek bir nokta haline gelecek yakın zaman içerisinde. Bu çalışmaların sonucunda da Hersek'teki bir alanımız arkeolojik eserlerin toplandığı bir merkez haline geliyor. İnşallah önümüzdeki süreçte de orada bir arkeoloji müzesini hayata geçirir, burayı tarihi dokusu, doğal güzellikleriyle bir turizm merkezi, kültür merkezi haline getireceğiz."

