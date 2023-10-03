Herakleia Antik Kenti'ndeki kazılar Athena Tapınağı'nda sürdürülüyor

Tapınağın 9 metreye 16 metre ölçülerinde küçük bir yapı olduğunu dile getiren Büyüközer, "Tapınağın bu kadar küçük olmasının sebebi, tamamıyla topografya ile alakalı. Çünkü inşa edildiği alan çok küçük bir alan ve diğer yapılardan farklı olarak dönemin körfezi olan göle doğru değil tam tersi yöne, dağa doğru bakıyor." dedi.



ATHENA TAPINAĞI "KENT ARŞİVİ" NİTELİĞİNDE



Yapının yerel gnays kayalarıyla inşa edildiğini ancak ön cephede mermer düzenlemenin yer aldığını anlatan Büyüközer, Herakleia'daki pek çok yapıda bu düzenlemeyi gördüklerini dile getirdi.



Athena Tapınağı'nın aynı zamanda "kent arşivi" niteliğinde olduğunu vurgulayan Büyüközer, şöyle devam etti:



"Mermer duvar blokları üzerinde yer alan yazıtların bir bölümünü bu yıl bulduk. Pek çok sorunun cevabını buradan alabileceğimizi düşünüyoruz. Tapınağın kuzey ve güney duvarlarının başlangıcını oluşturan mermer bloklar üzerinde Herakleia meclisine ve halkına yazılan mektuplar bulunuyor. Seleukos Kralı III. Antiokhos'un valisi Zeuksis'in Herakleia meclisi ve halkına yazdığı bir mektup da yer alıyor."

