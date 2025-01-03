Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nin restorasyonu tamamlandı

Caminin minaresinde sarı, dış cephesinde de yeşil tonlardaki taşlar kullanıldı. Minare, iç ve dış cephe çalışmalarının ardından ekipler, camideki kalem işlerini de tamamladı. Tarihi cami, akşam namazıyla ibadete açılacak.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Osmanlı'dan miras tarihi caminin kapsamlı restorasyondan geçtiğini söyledi.



Camideki restorasyon çalışmalarının tamamlandığını bildiren Saraç, caminin gelecek kuşaklara güvenle taşınacağını ifade etti. Bölgenin en önemli kültürel eserlerinden olan caminin özgün taşlarıyla ön plana çıktığını anlatan Saraç, şunları kaydetti:



"Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 3 yıl önce başladığımız Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nin restorasyon çalışmaları tamamlandı. 500 yıllık camimizde restorasyon çalışmaları kapsamında yaptığımız en önemli işlerden biri, minare tamamen söküldü. Yine ilçede çıkarılan ve ocakta kendi imkanlarımızla işlediğimiz taşlardan tekrar minare yapıldı. Bunun dışında camimizin güçlendirilmesi ve çevre düzenlemesi tamamlandı. Statik olarak modellemeler yapıldı. Böylece tüm restorasyon çalışmaları tamamlandı."