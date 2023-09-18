Horma Kanyonu'na ağaç kesilmeden yapılan yürüyüş yolu ziyaretçi sayısını üçe katladı

"Ağaçların gelişmesine imkan tanıyacak şekilde yolu devam ettirdik"

Yolun ağaçlara göre yapıldığını anlatan Yaşar, "Platformun denk geldiği yerlerdeki ağaçları kesmedik. Ağaçların gelişmesi ve büyümesine imkan tanıyacak şekilde yolu devam ettirdik" diye konuştu.

Kanyonu ziyaret eden doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş de kanyonun çeşitli ağaç türlerine ev sahipliği yaptığını belirtti.

Keleş, "Bunlardan biri de şimşir ağaçları. Bu ağaçlar çok zor yetişir. Bu ağaçların kesilmediğini görüyoruz. Kanyondaki yürüyüş yolunu ağaçlara göre yapıp ağaçlara kıymadıkları için yapanlara çok teşekkür ediyoruz" dedi.