Hristiyanların hac merkezlerinden Aziz Nikolaos Kilisesi'nde ziyaretçi sayısı artıyor

"EN ÇOK ZİYARETÇİ ALAN ÖREN YERİ"

Hristiyanlar tarafından hac yeri olarak ziyaret edilen önemli kiliselerden biri olduğuna işaret eden Sezgin, şunları söyledi:



"Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, bölgemizde en çok ziyaretçi alan ören yeri. 700 binli rakamları gördük, pandemide ziyaretçi sayısında azalma oldu ama bu sene 450 bin ziyaretçiyi ağırladık, ziyaretçi sayısı çok hızla artıyor. 1 milyon rakamlarına ulaşmak hiç de zor değil. Çünkü inanılmaz talep var. Rusya'dan, Yunanistan'dan Avrupa'daki pek çok ülkeden ziyaretçimiz var."



Sezgin, yerli turistlerin de ilgisinin yüksek olduğunu kaydetti.