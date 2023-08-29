Hyllarima Antik Kenti'ndeki kazılarda deprem izlerine rastlandı

Kentin büyük yapılarının yıkılmasının ardından bu bölümlerin bir daha yenilenmediğini öngördüklerini ifade eden Özer, "Bölgede iskan son bulmamış, yerleşim küçülerek devam etmiş. Bizi mutlu eden bir başka şey temelden tavana kadar birçok yapı elemanının korunmuş olması. Dolayısıyla buraya gelen birisi agorada dolaşırken bugün için bile nasıl bir yapı hayal etmesi gerektiğini rahatlıkla gözlemleyebiliyor. Agora'daki kazılarda 20'den fazla dükkanı bulabileceğimizi tahmin ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Ortaya çıkan yapıların turistik amaçlı görülebilmesine imkan tanımak için restorasyon ve konservasyon çalışmalarına da ağırlık vereceklerini belirten Özer, kente kimlik kazandıran en önemli unsurlardan birinin henüz kazmadan bile görebildikleri Helenistik ve Roma dönemlerini gösteren özgün sokak hatları olduğuna işaret etti.



MUĞLA'NIN TURİZMİNE KATKI

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir de belediye olarak hem Kavaklıdere'de turizmin yaygınlaştırılması hem de Muğla'daki turizmin 12 aya yayılması için başlattıkları çalışmalar olduğunu söyledi.



İlçede Hyllarima ve Wallarima (Asarcık Tepesi) olmak üzere arkeolojik birinci derece sit alanı olan iki antik kent bulunduğunu belirten Demir, yüzey temizliğiyle başlayan çalışmaların, 2022 ve 2023'te yapılan kazılarla ivme kazandığını aktardı. Kazılarla gün yüzüne çıkmaya başlayan antik kentlerin bölgenin hem kültür potansiyelini hem de tarihi geçmişine ışık tuttuğunu ifade eden Demir, "İnşallah Bodrum, Marmaris, Fethiye'nin yanında ilçemiz olarak da Muğla turizmine yeni bir trend kazandırırız diye ümit ediyorum." dedi.



Her iki kazıda yaklaşık 85 kişinin çalıştığını belirten Demir, çalışanların yüzde 90'ını kadınların oluşturduğuna vurgu yaptı. Demir, arkeolojik sit alanlarını bölge insanının sahiplenmesi ve bu konuda bilinçlenmesi yönünde de bir yol izlediklerini ifade etti.