Iğdır'da ak kuyruksallayan kuşu görüntülendi

Iğdır'da yerleşik olarak yaşayan ak kuyruksallayan kuşuna rastlandı. Güzelliği, kuyruk sallama hareketi ile dikkati çeken ak kuyruksallayan, kentte tespit edilen 342 kuş türü arasında yer alıyor. Iğdır'daki sulak alanlarda yerleşik olarak yaşayan ak kuyruksallayan kuşu, Bulakbaşı, Karasu, Aras Vadisi ve Erhacı sulak alanları ile Korhan Yaylası, Tuz Dağı, Kızıldağ ve Tekelti Dağı bozkırı civarında yaşıyor.

İsmini kuyruk sallama hareketinden aldığı belirtilen ak kuyruksallayan (Motacilla alba) Türkiye'de bazı bölgelerde yerleşik, bazı bölgelerde ise göçmen olarak barınıyor.