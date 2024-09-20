Iğdır'daki Tuz Dağı'nda düzenlenen festivale yaklaşık 25 bin ziyaretçi katıldı

Iğdır Valiliği ve Tuzluca Kaymakamlığınca, Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı’nın içinde yer alan mağaralarda 11-15 Eylül'de düzenlenen "Tuzluca Fest" Kitap, Kültür ve Çocuk Festivali tamamlandı. Geçmişten bugüne yapılan tuz madeni çıkarma çalışmaları sonucu oluşan mağaralarda yapılan etkinliğe, bazı yazar ve sanatçıların yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Tuzluca Kaymakamı Abdullatif Yılmaz, festivalin tüm etkinliklerinin dolu bir şekilde geçtiğini söyledi.



Tuz Mağaralarının, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçen önemli bir yer olduğunu aktaran Yılmaz, "Tüm sanatçılarımız, yazarlarımız, oyun gruplarımız vatandaşlarımızla etkinlikler gerçekleştirdi. Gördüğümüz kadarıyla Ağrı, Kars ve çevre illerden çok yoğun bir katılım oldu" dedi.

Yaşanan yoğun katılımın sevindirici olduğunu belirten Yılmaz, "Bu da aslında festivalin ne kadar güzel geçtiğinin bir göstergesi. 5 gün süren festivalimize yaklaşık 25 bin kişinin katıldığını düşünüyoruz. Bu katılımın bölgeye kesinlikle faydası olacak. Tuzluca'yı daha önce duymayan, Iğdır'ı az bilgisi olan insanların çoğuna bu festivalle duyurmuş olduk. İnşallah bu şifalı kaya tuzu mağaramızı festivalin devamı geldiğinde çok daha fazla duyuracağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Katılımcıların da festivali çok beğendiklerini ve güzel etkiler bıraktığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:



"Özellikle yazarlarımız hayatlarında ilk defa bir mağarada söyleşi yaptıklarını ve çok etkilendiklerini söyledi. Allah izin verirse önümüzdeki sene daha fazla heyecan, daha fazla etkinliklerle daha iyi hale getirerek ikincisini de yapmayı planlıyoruz. Bildiğim kadarıyla Türkiye’de hiçbir şekilde bir festival mağarada gerçekleştirilmemişti, biz aslında bu festivalle iki şeye imza attık. Birincisi Türkiye'de bir mağara festivali yapılabileceğine şahit olduk ve buna imza attık. İkincisi de bir mağara festivalinin ne kadar güzel geçebileceğini göstermiş olduk."