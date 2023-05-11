Ihlara Vadisi'nin ziyaretçi sayısının artırılması planlanıyor

Tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulundurması nedeniyle açık hava müzesini andıran Ihlara Vadisi'ne ziyaretçi sayısının, hayata geçirilecek karşılama merkeziyle artırılması hedefleniyor. Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi, dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alıyor.
Bölgeye gelen turistler, duvar gibi dik, derin ve dar vadinin tabanındaki Melendiz Çayı'nın kıyısında, 3,5 ile 7 ve 14 kilometrelik 3 güzergahta trekking yapma imkanı buluyor.
Aksaray Valiliğince başlatılan projede, bilet satış birimi, çocuk oyun alanları büfe, mescit, abdesthane, güvenlik noktası, ofis, kafeterya ve tuvaletler yer alacak. Vali Hamza Aydoğdu, Ihlara Vadisi'nin sadece Aksaray'ın değil, dünyanın bir değeri olduğunu söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Aksaray İl Özel İdaresinin çalışmalara birlikte başladığını anlatan Aydoğdu, "Ihlara Vadisi yaşamın olduğu ender kanyonlardan birisi, her yıl yaklaşık bir milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Buraya gelen misafirler için karşılama merkezi büyük önem arz ediyor. Bu sebepten dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a vadiye karşılama merkezi yapılması gerektiğini söyledik. Kendisi bu duruma çok sıcak baktı. Projelerimizi yaptık, kurullarımızdan geçirdik. Buraya Türkiye'nin çok güzel bir şekilde temsil edileceği karşılama merkezi yapılıyor" dedi.
YAZ SEZONUNDA 1 MİLYON 500 BİN TURİST HEDEFİ
Aydoğdu, proje tamamlandığında ziyaretçilerin, vadiye girmeden önce bütün ihtiyaçlarını giderebileceği ve dinlenebilecekleri bir alan olacağını ifade etti. Konsept bir proje hazırladıklarını vurgulayan Aydoğdu, yaz sezonunda 1 milyon 500 bin turist ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.