İshak Paşa Sarayı'na yaz tatilinde yoğun ilgi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yer alan İshak Paşa Sarayı, yaz tatilinde yurdun dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor.
UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı, görkemli mimarisiyle yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Osmanlı'nın Lale Devri'nde inşa edilen tarihi yapıya gelen ziyaretçiler, yerleşkedeki cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avluları geziyor.
Osmanlı, Selçuklu ile Barok ve Rokoko mimarilerinden izler taşıyan İshak Paşa Sarayı, yaz tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor
Yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçiler tarihi yapının yanı sıra İslam alimi Ahmed-i Hani Türbesi, Urartu Kalesi, Ahmed-i Hani Müzesi ve Eski Bayezid Camisi'ni görme fırsatı buluyor.
