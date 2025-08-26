İshak Paşa Sarayı'na yaz tatilinde yoğun ilgi

Osmanlı'nın Lale Devri'nde inşa edilen tarihi yapıya gelen ziyaretçiler, yerleşkedeki cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avluları geziyor.

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı, görkemli mimarisiyle yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Osmanlı, Selçuklu ile Barok ve Rokoko mimarilerinden izler taşıyan İshak Paşa Sarayı, yaz tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor

Yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçiler tarihi yapının yanı sıra İslam alimi Ahmed-i Hani Türbesi, Urartu Kalesi, Ahmed-i Hani Müzesi ve Eski Bayezid Camisi'ni görme fırsatı buluyor.