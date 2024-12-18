İskender Kültür Rotası ve Granikos Tarihi Savaş Alanı turizme kazandırılacak

İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, projeyle ilgili otelde düzenlenen toplantıda gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin turizm bakımından çok önemli dönüm noktasında bulunduğunu söyledi.



Tarihe mal olmuş büyük komutan Büyük İskender'in Perslerle ilk kez mücadele ettiği, savaştığı yer olan Granikos Savaş Alanı'nı ve geçtiği güzergahı kültür rotası olarak projelendirdiklerini belirten Esirgemez, "Büyük İskender, tarihte Kartacalı komutan Hannibal, Jül Sezar, Napolyon, bizlerde ise Fatih Sultan Mehmet Han'ı etkileyen, birçok komutanı ve lideri etkileyen büyük fatih. Bu anlamda Büyük İskender Kültür Rotası'nı oluşturarak Çanakkale'mizin turizminde tanıtımına katkıda bulunmak istiyoruz." dedi.



Esirgemez, projeyle turizm alanının genişletilebileceğini, başka iller ve ülkelerle uluslararası ölçeğe taşınabileceğini anlattı. Paydaşlarıyla yapacakları toplantıda projenin ana hatlarını, altyapısını oluşturacaklarını bildiren Esirgemez, daha sonra Büyük İskender Kültür Rotası ve Granikos Savaş Alanı'na ilişkin çevre düzenleme projesini hayata geçireceklerini ifade etti.



SAVAŞ ALANI VE BÜYÜK İSKENDER'İN ÇANAKKALE'DEN BU BÖLGEYE GELDİĞİ GÜZERGAH BELİRLENDİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve projenin bilimsel danışmanı Prof. Dr. Reyhan Körpe ise dünya tarihinin en önemli askerlerinden Büyük İskender'in katıldığı en önemli savaşlardan birinin burada gerçekleştiğini belirtti.



Savaşın, kent merkezinin yaklaşık 100 kilometre doğusunda Biga Ovası'nın ortasından geçen, eski çağlarda Granikos Irmağı olarak bilenen çayın kenarında yaşandığını aktaran Körpe, şu bilgileri verdi:



"Bu savaş, Büyük İskender'in en önemli savaşıdır çünkü bu savaştan sonra İskender buradan yola çıkarak Batı Anadolu'yu, daha sonra Hindistan'a kadar bütün Asya'yı fethetti. Onun bu savaştaki başarısı sadece İskender için değil, aynı zamanda dünya tarihinin en önemli dönüm noktalarından olmuştur. Granikos savaş alanıyla ilgili yaklaşık 20 yıl önce başlattığımız çalışma vardı. Ayrıca, son 3 yılda savaş alanını bulmaya yönelik çalışmalar, araştırmalar devam ediyor. En son bu sene bu savaş alanının tam olarak neresi olduğunu tespit etmeye yönelik çok önemli bulgulara ulaştık. Bunlardan en önemlisi İskender'in bu savaş alanına gelirken uğradığı ve kamp yaptığı güzergahların tespitiydi. Şimdiye kadar yaklaşık 150 yıldan bu yana aranan güzergahı, antik yerleşim alanını tespit ettik."



Körpe, bu güzergahta İskender'in Granikos Savaşı'na hangi rotadan ulaştığını bulduklarını bildirdi.



Bölgede yaptıkları araştırmalarda antik kaynakları çok dikkatli okuyup yorumlayarak savaşın aşağı yukarı tam olarak nerede olduğunu, hangi köyler arasında geçtiğini, ovanın tam neresinde olduğunu bulduklarını aktaran Körpe, İskender'in Çanakkale'den Biga'ya hangi güzergahtan ilerlediğini kültür rotası halinde tespit etmeye çalıştıklarını dile getirdi.



Prof. Dr. Körpe, "İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen bu oturumda İskender'in Çanakkale'nin hemen yanından Özbek Köyü Ovası'ndan başladığı, daha sonra doğuya doğru hareketle Umurbey, Lapseki ve sonra dağları aşarak Biga Ovası'na indiği, Granikos Çayı'na ulaştığı bu rotayı tam olarak tespit ettik. Bu rota, aynı zamanda bir kültür rotası olarak tartışılacak." diye konuştu.



Toplantıya, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın, Troya Antik Kenti Kazı Başkanı ve ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çelik, ilçe belediye başkanları, turizm sektörü temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.