İslahiye'deki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ne bir yılda 7 bin ziyaretçi

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, müze ve atölyeyi ziyaretçilerin beğenerek gezdiğini ifade ederek, "Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi 7 bin 146 kişi tarafından ziyaret edildi. 2024'te bu sayının daha da artmasını bekliyoruz" dedi.



Müze ve atölyede, 564 farklı figürde heykel sergileniyor.

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