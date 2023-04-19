İstanbul’da lale şöleni: 70 çeşit lale dikildi

Görsel şölenin adeta gökkuşağını hatırlattığını söyleyen Bahar Çelik, “Baharın gelmesi başta bir heyecan. Gökkuşağı görünümlü çok güzel. Her sene geliyoruz laleleri görmeye. Çiçekleri ve renkleri çok sevdiğim için beni çok heyecanlandırıyor. Bostancı’dan bugün laleleri görmeye geldik” dedi.

