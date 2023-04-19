İstanbul’da lale şöleni: 70 çeşit lale dikildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Göztepe 60. Yıl Parkı'na 70 çeşit olmak üzere toplam 2 milyon lale soğanı dikti. Göztepe 60. Yıl Parkı’na gelen vatandaşlar görsel şölenin tadını çıkartarak, bol bol fotoğraf çekildi.
Görsel şölenin adeta gökkuşağını hatırlattığını söyleyen Bahar Çelik, “Baharın gelmesi başta bir heyecan. Gökkuşağı görünümlü çok güzel. Her sene geliyoruz laleleri görmeye. Çiçekleri ve renkleri çok sevdiğim için beni çok heyecanlandırıyor. Bostancı’dan bugün laleleri görmeye geldik” dedi.