İstanbul’da lale şöleni: 70 çeşit lale dikildi

Göztepe 60. Yıl Parkı'na 70 çeşit olmak üzere 2 milyon lale soğanı dikildi. Parkta oluşan görsel şölen havadan görüntülendi.

İstanbul’da lale şöleni: 70 çeşit lale dikildi

Büyükşehir Belediyesi, Göztepe 60. Yıl Parkı'na 70 çeşit olmak üzere toplam 2 milyon lale soğanı dikti. Göztepe 60. Yıl Parkı’na gelen vatandaşlar görsel şölenin tadını çıkartarak, bol bol fotoğraf çekildi.

İstanbul’da lale şöleni: 70 çeşit lale dikildi - 1

Görsel şölenin adeta gökkuşağını hatırlattığını söyleyen Bahar Çelik, “Baharın gelmesi başta bir heyecan. Gökkuşağı görünümlü çok güzel. Her sene geliyoruz laleleri görmeye. Çiçekleri ve renkleri çok sevdiğim için beni çok heyecanlandırıyor. Bostancı’dan bugün laleleri görmeye geldik” dedi.

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