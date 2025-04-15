İzmir'deki tarihi Kıllıoğlu Hamamı ayağa kaldırılıyor
İzmir'in Konak ilçesindeki Kıllıoğlu Hamamı'nda 2021 yılındaki restorasyon sırasında tarihi buluntulara rastlanması nedeniyle ara verilen çalışmalara yeniden başlandı.
İzmir Konak'taki tarihi Kıllıoğlu Hamamı'nın restorasyonu yeniden başladı. Konak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, restorasyon projesi, arkeolojik bulgular nedeniyle revize edilerek İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından yeniden onaylandı. Projeye İzmir Valiliğinden yüzde 70 oranında katkı payı sağlandı.
İhalenin ardından yüklenici firmaya teslim edilen hamamda derz söküm ve yapımı, enjeksiyon ile sıva işlemleri sürüyor.
Anafartalar Caddesi'nde yer alan ve klasik Osmanlı mimarisiyle inşa edilen hamamın restorasyonunun temmuz ayında tamamlanması planlanıyor.
Sözleşme bedeli 2 milyon 994 bin 629 lira olarak belirlenen restorasyon çalışmalarıyla yapının özgün mimarisinin korunması amaçlanıyor.
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