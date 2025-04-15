İzmir'deki tarihi Kıllıoğlu Hamamı ayağa kaldırılıyor

İzmir Konak'taki tarihi Kıllıoğlu Hamamı'nın restorasyonu yeniden başladı. Konak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, restorasyon projesi, arkeolojik bulgular nedeniyle revize edilerek İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından yeniden onaylandı. Projeye İzmir Valiliğinden yüzde 70 oranında katkı payı sağlandı.



İhalenin ardından yüklenici firmaya teslim edilen hamamda derz söküm ve yapımı, enjeksiyon ile sıva işlemleri sürüyor.