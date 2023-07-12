İznik Roma Tiyatrosu turizme kazandırılıyor

Bir dönem gladyatör dövüşlerine de ev sahipliği yapan tiyatro, Hristiyanlığın ardından tiyatronun yasaklanmasıyla dini alan olarak kullanıldı. 358, 362 ve 368 yıllarındaki büyük depremlerde zarar gören ve onarılan yapı, İznik'in savunulması için feda edilirken tiyatrodan sökülen parçalar surların güçlendirilmesinde kullanıldı.



Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle ilk olarak 1980 yılında çalışmaların başladığı Roma Tiyatrosu'ndaki kazılar, Büyükşehir Belediyesinin devreye girmesiyle 2015 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nün başkanlığındaki ekip tarafından sürdürülüyor. İznik Müze Müdürlüğünün başkanlığında yapılan kazılara Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç başkanlık ediyor.

"BÜTÜN KATMANLARINI BİR YAPIDA GÖRMEK MÜMKÜN OLACAK"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Meriç, tarihi kayıtlara göre Roma Tiyatrosu'nun 2'nci yüzyılda yapıldığını belirtti. Yapılan kazılarda milattan önce 6'ncı yüzyıla kadar inen Ion Kolonizasyonu dönemine ait seramikler bulduklarını ifade eden Meriç, şunları aktardı:



"Tiyatro yapılmadan önce de burada yaşamın varlığı tespit edilmiş oldu. Burada sadece tiyatro yok. Öncesi, sonrası var, kilise var, 8 tane Osmanlı çini fırınımız var. Ben burayı İznik'in höyüğü olarak görüyorum. Milattan önce 6'ncı yüzyıldan milattan sonra 17'nci yüzyıla kadar geçen bir aşamada sürekli bir kullanımı var bu alanın.



Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla restorasyon yapıldı ve uygulaması da tamamlandı. Bu yıl sonuna kadar projenin bitmesi ve tiyatronun ziyarete açılması planlanıyor. Bu projeyle İznik'in bütün katmanlarını bir yapıda görmek mümkün olacak. Girdiğinizde önce tiyatroyu, sonra dini kullanım evresini göreceksiniz. Buradaki kilise yapısını, çini fırınlarını göreceksiniz. Tiyatro, İznik'in bütün tarihsel sürecini göstermesi bakımından da çok önemli. İnsanlar artık tiyatroya gelecekler, gezecekler. Arkada bizim yaptığımız tiyatro çevresindeki kazılarımızı da görecekler."

