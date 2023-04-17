Kadıralak Yaylası'nda mavi zakkumlar çiçek açtı

NİSAN AYINDA AÇIYOR



Çiçekleriyle her geçen yıl adından söz ettiren yayla, fotoğraf sanatçılarının da bu tarihlerde ilk duraklarından biri oluyor. Nisanın ilk haftasından itibaren açmaya başlayan ve bir ay süreyle Kadıralak'ı adeta maviye boyayan çiçekler, ayın başında yağan kar nedeniyle yüzünü biraz geç gösterdi.



Son günlerde hava sıcaklıklarının artması ve karın tamamen erimesiyle ortaya çıkan mavi yıldızlar, ziyaretçilerine beklenen görsel şöleni sunmaya başladı.

Hafta sonunda güzel havayı da fırsat bilen fotoğraf tutkunları ve doğa severler, Kadıralak'ın yolunu tuttu. Fotoğraf sanatçıları, sabah saatlerinden gün batımına kadar mavi çiçekleri en güzel şekilde görüntülemek için çabalarken, ziyaretçiler ve horon ekipleri horon oynayarak adeta doğanın canlanmasını kutladı.

