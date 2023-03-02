Kahramanmaraş’ın simgesi Abdülhamit Han Camii depremde hasar görmedi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler de çok sayıda tarihi yapı ve bina yıkıldı. Ancak Abdülhamid Han Camii, iki depremde olduğu gibi artçı depremlerde de hasar görmedi. Türkiye’nin 4’üncü büyük, Kahramanmaraş’ın ise en büyük camisi olma özelliği sahip ve 1993 yılında temeli atılıp 2011 yılında Kahramanmaraş halkının kendi cebinden topladığı paralarla yapılan 81 metre uzunluğundaki dört minaresinde de hasar oluşmadı.

Tarihi camide 15 bin kişi aynı anda ibadet edebiliyor. Şehir siluetine dahil olan caminin asrın felaketi olan depremlere rağmen ayakta kaldığı için mutlu olan vatandaşlar, Abdülhamit Han Camii’nin kent için bir özelliğe sahip olduğunu dile getirdi.