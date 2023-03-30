Kapadokya beyaza büründü

Doğal, tarihi ve kültürel değerleriyle ön plana çıkan turizm merkezi Kapadokya, kar yağışının etkisiyle beyaza büründü.

Kapadokya beyaza büründü

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Mirasları Listesi'nde yer alan  bölgesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Kapadokya beyaza büründü - 1

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Kapadokya'da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kapadokya beyaza büründü - 2

Kar yağışı ile bölgeye gelen turistler Güvercinlik Vadisi’ndeki güvercinleri besledi. Bazı turistler ise kar altında kalan peribacaları manzarasında fotoğraf çekti.

Öte yandan, geçtiğimiz ay Kapadokya'da, sıcak hava balon turlarına 11 bin 761 kişi katıldığı bildirilmişti.

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