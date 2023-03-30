Kapadokya beyaza büründü

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Kapadokya'da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kar yağışı ile bölgeye gelen turistler Güvercinlik Vadisi’ndeki güvercinleri besledi. Bazı turistler ise kar altında kalan peribacaları manzarasında fotoğraf çekti. Öte yandan, geçtiğimiz ay Kapadokya'da, sıcak hava balon turlarına 11 bin 761 kişi katıldığı bildirilmişti.

