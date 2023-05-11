Kapadokya'da 2023 turizmi için yeni rekor beklentisi

Müze ve ören yerlerinde geçen yıl ziyaretçi sayısının 4 milyon 192 bin 70'e ulaştığı Kapadokya'da, bu yılın ocak-nisan döneminde Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Ören Yeri ve Kaymaklı Yeraltı Şehri en çok ziyaretçi ağırlayan yerler oldu. Bu yılın ilk dört ayında Göreme Açık Hava Müzesi’ni 229 bin 337, Zelve Ören Yeri’ni 211 bin 772, Kaymaklı Yeraltı Şehri’ni 114 bin 779 turist gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, bölgedeki turistik merkezlerin ziyaretçi sayısı, ocak-nisan döneminde 2022'de 552 bin 734, 2021'de 271 bin 999, 2020'de 322 bin 894, 2019'da 774 bin 341, 2018'de 705 bin 149 olarak kayıtları geçmişti.

