Kapadokya’da bayram tatilinde doluluk oranı yüzde 70’i geçti

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, peribacaları, yer altı ve yer üstü şehirleri, ilginç vadi ve kaya oluşumlarının yanı sıra, at, ATV safari, cip safari ve balon turlarının yoğun yapıldığı Kapadokya bölgesine 9 günlük Kurban Bayramı tatili için ilgi arttı.

Sezon itibarıyla yoğunluk yaşanan bölgede, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasından sonra rezervasyonlarda ciddi artış yaşandı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Genel Sekreteri Yakup Dinler, "Uzun tatiller aslında Kapadokya bölgesine yaramayan tatiller olarak adlandırılır. Çünkü sezon itibarıyla tatilin uzun olması ve havaların ısınması ile insanlar genellikle sahil bölgesini tercih eder. Bayram tatilinin ilk dönemi Kapadokya bölgesindeki rezervasyonlarda yüzde 80, yüzde 90 bir doluluk oranı var. Bunun çok az kısmını yerli turistler oluşturuyordu. Bayram tatilinin 9 güne çıkmasından sonra tatilin ilk dönemi olan bayram gününe kadarki kısmında daha yoğun olacağımızı düşünüyorum" dedi.