Kapadokya'da fotoğraf turizmi

Birkaç yıl öncesine kadar daha çok balayı çiftlerinin fotoğraf çekimi için geldiği Kapadokya, sosyal medya paylaşımlarıyla her geçen gün daha fazla fotoğraf tutkununu ağırlıyor.



Kapadokya Fotoğrafçılar Derneği (KAPFOD) Başkanı Halil Güneş, yurt içi ve dışından her gün yüzlerce kişinin dış ortamlarda fotoğraf çektirmek için bölgeye geldiğini, bu talebin bölgedeki tüm bileşenlere olumlu yansıdığını söyledi. Güneş, fotoğraf tutkunlarının isteklerine cevap verebilmek için bölgede kostüm ve klasik araç sayısında da artış yaşandığını ve derneklerine bağlı 90 fotoğrafçının hizmet verdiğini belirtti.