Kapadokya'da fotoğraf turizmi

Geniş coğrafyaya yayılmış peribacaları, kaya oluşumları, yer altı şehirleri, vadileri ve tarihi yapıların yanı sıra sıcak hava balonu başta olmak üzere çok sayıda etkinlikle tanınan Kapadokya'nın masalsı görünümü, fotoğraf tutkunlarını cezbediyor. Bölgede gün doğumundan gün batımına kadar, vadi yamaçlarından otel teraslarına, halı mağazalarından at çiftliklerine kadar birçok alanda flaşlar patlıyor.
Ziyaretçilerin kimisi sıcak hava balonlarının oluşturduğu renkli görseli dekor yapıyor, kimi de kiraladığı klasik otomobille peribacaları arasında objektifin karşısına geçiyor.
Birkaç yıl öncesine kadar daha çok balayı çiftlerinin fotoğraf çekimi için geldiği Kapadokya, sosyal medya paylaşımlarıyla her geçen gün daha fazla fotoğraf tutkununu ağırlıyor.
Kapadokya Fotoğrafçılar Derneği (KAPFOD) Başkanı Halil Güneş, yurt içi ve dışından her gün yüzlerce kişinin dış ortamlarda fotoğraf çektirmek için bölgeye geldiğini, bu talebin bölgedeki tüm bileşenlere olumlu yansıdığını söyledi. Güneş, fotoğraf tutkunlarının isteklerine cevap verebilmek için bölgede kostüm ve klasik araç sayısında da artış yaşandığını ve derneklerine bağlı 90 fotoğrafçının hizmet verdiğini belirtti.