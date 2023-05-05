Kapadokya'da sakura çiçekleri lezzete dönüşüyor

ESKİ PATATES TARLASI SAKURA ÇİÇEKLERİYLE RENKLENDİ

Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) Başkanı Özay Onur da doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile bilinen Kapadokya'da turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla yapılan farklı çalışmalar olduğunu, sakura ağaçlarının bu kapsamda bölge doğasına ayrı bir güzellik kattığını ifade etti.



UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede turizmin, doğanın bahşettiklerinin yanı sıra atılan yenilikçi adımlarla güçlendiğini vurgulayan Onur, "Geçmişte patates tarlası olarak kullanılan bu alanda sakura yaşatılıyor. Bilindiği üzere Japonya'ya has bir bitki. Böyle bir çiçeği Kapadokya'da görmeleri konuklara mutluluk katıyor. Ağaçların altında gezinti yapabiliyorlar, yapılmış ürünleri tadabiliyorlar" diye konuştu.