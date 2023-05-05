Kapadokya'da sakura çiçekleri lezzete dönüşüyor

Japonya'nın ünlü sakura çiçekleri, Kapadokya'da yiyecek olarak sunuluyor. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde 90 dönümde butik otel konseptinde hizmet sunan otelin yerleşkesine iki yıl önce 156 sakura (kiraz çiçeği) ağacı dikildi. Sakura ağaçlarının baharın heyecanını yansıtan pembe çiçekleri, bölgede hem turistlerin gezi yollarını renklendiriyor hem de işçiler tarafından toplanıp kazanlarda kaynatılarak reçel yapılıyor ve otelin mutfağında farklı ürünlere dönüştürülüyor.
"ESMER ŞEKER VE LİMONLA REÇEL YAPIYORUZ"
Otelin restoranlarından sorumlu müdürü Hüseyin Bölük, "Muhteviyatında E vitamini olduğu için şerbet, çay, hengel ve reçeller yapıyoruz. Çiçeğinden elde ettiğimiz suyla hamuru renklendirerek erişte yapıyoruz. Hasat dönemi köylülerle çalışıyoruz. Bir ekip topluyor, başka bir ekip pişirme işlerini yapıyor ve servis ediyoruz. Sakura çiçeğinden yaptığımız reçel, gül reçeline benziyor. Esmer şeker ve limonla ovalayıp bir gece bekletip reçel yapıyoruz" dedi.
ESKİ PATATES TARLASI SAKURA ÇİÇEKLERİYLE RENKLENDİ
Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) Başkanı Özay Onur da doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile bilinen Kapadokya'da turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla yapılan farklı çalışmalar olduğunu, sakura ağaçlarının bu kapsamda bölge doğasına ayrı bir güzellik kattığını ifade etti.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede turizmin, doğanın bahşettiklerinin yanı sıra atılan yenilikçi adımlarla güçlendiğini vurgulayan Onur, "Geçmişte patates tarlası olarak kullanılan bu alanda sakura yaşatılıyor. Bilindiği üzere Japonya'ya has bir bitki. Böyle bir çiçeği Kapadokya'da görmeleri konuklara mutluluk katıyor. Ağaçların altında gezinti yapabiliyorlar, yapılmış ürünleri tadabiliyorlar" diye konuştu.