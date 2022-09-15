Kapadokya'da tüm zamanların rekoru

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkan Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini gezen ziyaretçi sayısı, yılın 8 ayında, "Altın yıl" kabul edilen 2019'un Ocak-Ağustos dönemindeki ziyaretçi sayısını geçerek 2 milyon 545 bin 33'e ulaştı.



Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, mağara otelleri, sıcak hava balon turları ve çeşitli aktivitelerle turistlerin ilgisini çeken Kapadokya, Covid-19 salgını öncesi günlerine döndü.



Bölgede geçen yılın ocak-ağustos dönemine kıyasla bu yılın aynı döneminde yüzde 98 oranında artarak 2 milyon 545 bin 33'e ulaşan turist sayısı, turizmcilerin yüzünü güldürdü.



Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Talip Aldemir, turist yoğunluğunun bölgedeki konaklama tesislerinden acentelere, aktivite düzenleyen firmalardan diğer turizm bileşenlerine kadar her alanda görüldüğünü belirtti.

"ALTIN YILINI GEÇMİŞ BULUNUYORUZ"



Rezervasyon taleplerinin hız kesmediğini anlatan Büyükbaş, "2022 yılının sonuna yaklaşıyoruz. Üçüncü çeyrek dediğimiz dönemde de misafir ağırlamaya devam ediyoruz. Pandemiden sonra hedeflediğimiz, 2019 altın yılını geçmiş bulunuyoruz. Şu anda rezervasyonlar çok iyi durumda. Kasım başına kadar yoğun dönem sürüyor. Sonrasında da yılbaşı ve Noel kutlamaları dönemi için rezervasyonlar geliyor." diye konuştu.



Bölgedeki müze ve ören yerlerinde son 10 yılın ocak-ağustos dönemlerinde ziyaretçi sayısı şöyle:



2013-1 milyon 873 bin 706

2014-1 milyon 986 bin 635

2015-1 milyon 894 bin 86

2016-1 milyon 57 bin 853

2017-1 milyon 497 bin 682

2018-1 milyon 957 bin 764

2019-2 milyon 522 bin 378

2020-578 bin 705

2021-1 milyon 283 bin 332

2022-2 milyon 545 bin 33

