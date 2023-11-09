Kapadokya’da tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı

Unesco Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Kapadokya bölgesi, peribacaları, doğal kaya oluşumları ve ilginç vadilerinin yanı sıra yer altı ve yer üstü şehirleri ile yurt içinden ve yurt dışından gelen milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor.

Nevşehir Valisi Ali Fidan Kapadokya bölgesinde yılın ilk 10 aylık süreci baz alındığında tüm zamanların rekorunun kırıldığını söyledi. Nevşehir’de yılın 12 ayına yayılan turizm hareketliliğiyle, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı misafire ev sahipliği yaptığını söyleyen Nevşehir Valisi Ali Fidan “Kapadokya bölgesi ülkemizin tanıtılmasına ve ekonomisine çok önemli katkılar sunmaktadır. Nevşehir genelinde 700’ün üzerinde otel ve 30 binin üzerinde yatak kapasitesi mevcut olup, turizme yönelik farklı sektörlerde çok sayıda ticari işletme faaliyet göstermektedir. Bu yönüyle turizm ilimizin ekonomisini, refahını ve istihdamını da doğrudan etkilemektedir" dedi.

"İlimizde bulunan müze ve ören yeri ziyaretçi sayıları dikkate alındığında 2023 yılının ilk 10 ayında bugüne kadar görülen en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşıldığını görmekteyiz" diyen Fidan, "Bu yılın ilk 10 ayında ulaşılan 4 milyon 256 bin 129 yerli ve yabancı ziyaretçi sayısıyla tüm zamanların rekoru kırılmıştır. 2022 yılının tamamında 4 milyon 192 bin 70 olan ziyaretçi sayımızı 2023 yılının ilk 10 ayında geçmiş bulunmaktayız. Bu verilere göre, yıl sonu itibariyle 5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşılabileceğini öngörmekteyiz" ifadesini kullandı.