Kapadokya’da tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı

Türkiye’nin önemli Kültür-Turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini 2023 yılının ilk 10 ayında 4 milyon 356 bin 49 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya bölgesinde tüm zamanların rekorunun kırıldığını söyledi.

Kapadokya’da tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı

Unesco Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan bölgesi, peribacaları, doğal kaya oluşumları ve ilginç vadilerinin yanı sıra yer altı ve yer üstü şehirleri ile yurt içinden ve yurt dışından gelen milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor.

Nevşehir Valisi Ali Fidan Kapadokya bölgesinde yılın ilk 10 aylık süreci baz alındığında tüm zamanların rekorunun kırıldığını söyledi. Nevşehir’de yılın 12 ayına yayılan hareketliliğiyle, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı misafire ev sahipliği yaptığını söyleyen Nevşehir Valisi Ali Fidan “Kapadokya bölgesi ülkemizin tanıtılmasına ve ekonomisine çok önemli katkılar sunmaktadır. Nevşehir genelinde 700’ün üzerinde otel ve 30 binin üzerinde yatak kapasitesi mevcut olup, turizme yönelik farklı sektörlerde çok sayıda ticari işletme faaliyet göstermektedir. Bu yönüyle turizm ilimizin ekonomisini, refahını ve istihdamını da doğrudan etkilemektedir" dedi. 

"İlimizde bulunan müze ve ören yeri ziyaretçi sayıları dikkate alındığında 2023 yılının ilk 10 ayında bugüne kadar görülen en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşıldığını görmekteyiz" diyen Fidan, "Bu yılın ilk 10 ayında ulaşılan 4 milyon 256 bin 129 yerli ve yabancı ziyaretçi sayısıyla tüm zamanların rekoru kırılmıştır. 2022 yılının tamamında 4 milyon 192 bin 70 olan ziyaretçi sayımızı 2023 yılının ilk 10 ayında geçmiş bulunmaktayız. Bu verilere göre, yıl sonu itibariyle 5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşılabileceğini öngörmekteyiz" ifadesini kullandı.

Kapadokya’da tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı - 1

Fidan, yabancı ziyaretçi sayısı bakımından Kapadokya'ya en çok İspanya, ABD, Endonezya, Güney Kore ve İtalya'dan turist geldiğini belirtti.

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