Kapadokya’da yılın ilk gününde görsel şölen

Nevşehir'de yeni yılın ilk gününde Kapadokya bölgesinde havalanan sıcak hava balonları gökyüzünde görsel bir şov sergiledi.

Kapadokya’da yılın ilk gününde görsel şölen

Tarihi ve kültürel dokusuyla yılda milyonlarca turist ağırlayan bölgesi bu yılbaşında da doluluk oranı yüzde 100'ü buldu. Yeni yıla Kapadokya’da giren yerli ve yabancı turistler yılın ilk güneşini ve Kapadokya’yı gökyüzünden izleme imkânı buldu. Olumlu hava şartları da ve sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonları yaklaşık 1 saat boyunca havada kalıyor.

Kapadokya’da yılın ilk gününde görsel şölen - 1

Peribacaları ve eşsiz vadilerin üzerinden süzülen balonlara binenler de gökyüzünden güneşin doğuşunu seyretme fırsatı buluyor. Son 10 yıl içinde dördüncü defa yılın ilk gününde havalandıklarını söyleyen sıcak hava balon pilotu Ahmet Başyiğit, “Yeni yılın ilk günü. Bugün hava çok güzel ve güzel bir uçuş olacağını planlıyoruz. Yeni yılın bol turistli, bol uçuşlu bir yıl olmasını diliyorum. Yeni yılın ilk gününde hava çok güzel. Hava açık ve gün doğumunu yakalamayı hedefliyoruz. Bu arada son on yılda dördüncü kez yılbaşında uçabiliyoruz” dedi.

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