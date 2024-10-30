Kapadokya'daki Güvercinlik Vadisi geceleri de ziyarete açık olacak

Kapadokya'daki Güvercinlik Vadisi hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uçhisar'dan Göreme'ye uzanan Güvercinlik Vadisi'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle geceleri de misafirlerini ağırlayacağını duyurdu.

"BU EŞSİZ GÜZELLİĞİN GÖRKEMİ HEP PARLAYACAK"

Ersoy, "Cumhuriyetimizin 101'inci yılında Kapadokya'nın ihtişamını zamansızlaştırıyoruz..." notuyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:



"Uçhisar'dan Göreme'ye uzanan Güvercinlik Vadisi, tarihi ve doğal güzellikleriyle artık geceleri de misafirlerini ağırlayacak. Cumhuriyetimizin ışığı ile gece müzeciliği uygulamamız kapsamında aydınlattığımız, efsanelere konu olan bu eşsiz güzelliğin görkemi hiç kararmaksızın hep parlayacak."