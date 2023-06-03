Sırbistan ve Türkiye arasındaki turizm hamlesi bir törenle kutlanmıştı. Bu doğrultuda açıklandığı üzere Kapadokya'nın balonları Sırbistan semalarındaki yerini almaya başladı.



Kapadokya'yla özdeşleşen balonlar, artık Sırbistan semalarında da görülmeye başlandı.



Kapadokya'dan getirilen balonlarla Sırbistan'ın kuzeyindeki Indjija'da turlar düzenlenmeye başlandı.



"Balonları Kapadokya'dan gelen pilotlarımız uçuruyor"

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, "Kapadokya'nın balonları Sırbistan semalarında uçuyor. Belgrad'dan 1 saat uzaklıktaki Indjija bölgesi ülkenin yeni turizm cazibe merkezi haline gelecek. Balonları Kapadokya'dan gelen pilotlarımız uçuruyor ve ülkemizin Sırbistan'la turizm alanında yaptığı işbirlikleri zirve noktasında yer alıyor" dedi.

Aksoy, turizm alanında da giderek artan yatırımların, iki ülke ilişkililerinin daha da iyi hale gelmesine katkıda bulunacağını ifade etti.