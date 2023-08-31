Kapadokya'nın giriş kapısı Soğanlı'da bu yıl 700 sıcak hava balon uçuşu yapıldı

Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Soğanlı'nın tanıtımı için son yıllarda yapılan çalışmaların meyvesini verdiğini söyledi. Bölgenin geçmişte binlerce turist ağırladığını belirten Altıntaş, "Valimiz Sayın Gökmen Çiçek buraya çok önem veriyor. Göreve başladığı günden beri Soğanlı için gecesini gündüzüne kattı. Burada Büyükşehir Belediyesinin de çalışmaları var. Çevre düzenlemesi, altyapı çalışmaları yapıldı. Tarihi yapılar restore ediliyor. Yürüyüş yolları yapıldı. Günde 12 balonun havalandığı Soğanlı'ya ulaştık. 2023 yılında 700 uçuş yapıldı." diye konuştu.

