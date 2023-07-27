Kapadokya'ya giden turistler aşırı sıcaklar nedeniyle rotalarını yer altı şehrine çevirdi

Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Özay Onur, yerin onlarca metre altındaki kayadan oyma yer altı şehirlerinin, yazın serin, kışın ise ılık ortam sunduğunu söyledi.



"YER ALTI ŞEHİRLERİ GEZENLERE SERİN ORTAM SUNUYOR"

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turist kafilelerinin yer altı şehirlerinde yoğunluk oluşturduğunu kaydeden Onur, şöyle konuştu:



“Hava sıcaklıkları yüksek seyrediyor. Yer altı şehirlerinde sıcaklık yaz kış 16-18 derece arasında oluyor. Dışarıdan misafirlerimiz yer altı şehirlerine geldiklerinde doğal klima ortamıyla karşılaşıyor ve burada rahatlıyor. Konuklarımıza Kapadokya’yı üç şekilde gezdiriyoruz. Yerin altında, yer yüzeyinde ve balonla gökyüzünden bölgeyi keşfedebiliyorlar."

Onur, sözlerine "Yer altı şehirlerinin milattan önce 1800’lü yıllara kadar uzanan tarihi var. Geçmiş medeniyetlerde insanların bu alanları savaş zamanlarında kullandığını biliyoruz. Tüf kayayla kaplı alanların oyulmasıyla inşa edilen bu yapılar, gezenlere serin ortam sunuyor" diye devam etti.