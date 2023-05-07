Kapadokya'yı nisan ayında 420 bin kişi ziyaret etti

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini nisan ayında 429 bin 142 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kapadokya bölgesini bir önceki yılın aynı döneminde 247 bin 459 kişi ziyaret etmişti.

Türkiye’nin güzel atlar diyarı, peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya'da bulunan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere, Zelve, Açıksaray ören yeri, Çavuşin, El Nazar, Karanlık, Gülşehir St. Jean Kilisesi, Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı kentlerini nisan ayında 429 bin 142 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Göreme Açık Hava Müzesi yine en çok ziyaret edilen yerlerin başında yer aldı. Nisan ayında Göreme Açık Hava Müzesi'ni 98 bin 949 kişi ziyaret etti. Göreme Açık Hava Müzesi'ni 94 bin 282 ziyaretçi ile Zelve Ören yeri izledi. Yayınlanan verilere göre Hacıbektaş Veli Müzesi'ni 87 bin 400, Kaymaklı Yer Altı kentini 50 bin 931, Derinkuyu Yer Altı Kenti'ni 35 bin 094, Özkonak Yer Altı Şehri'ni 22 bin 335, Karanlık kiliseyi de 14 bin 911 kişi ziyaret etti. Kapadokya bölgesini 2019 yılı nisan ayında 360 bin kişi ziyaret ederken 2021 yılı nisan ayında ise 74 bin 458 kişi, 2022 yılı nisan ayında 247 bin 459 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Açıklanan ziyaretçi verilerine göre Kapadokya’da altın yıl olan 2022 yılının aynı dönemine göre ziyaretçi sayısı neredeyse iki katına çıktı.