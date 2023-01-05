Kapalıçarşı 2022 yılında 40 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladı

Dünyanın en büyük ve en eski kapalı çarşılarından biri olan Kapalıçarşı'yı 2022 yılında ziyaret edenlerin sayısı önceki yıla göre 14 milyon 266 bin 801 artarak 39 milyon 766 bin 801 oldu. İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarından Kapalıçarşı, salgının gölgesinde geçirdiği iki yılın ardından 2022'de eski hareketli günlerine kavuştu.



"Ekonominin kalbi" olarak nitelendirilen, Fatih Sultan Mehmet'in 1460 yılında eski bedestenin üzerine inşa ettirdiği, mimarisiyle dev bir labirenti andıran Kapalıçarşı, gizemi, görkemi ve ticaret mekanlarıyla geçen yıl milyonlarca kişinin uğrak yeri oldu.



GÜNDE 100 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ



Çalışan sayısı ve gündelik sirkülasyonuyla adeta kapalı bir şehir olan, mücevherden giyime, halıdan çantaya birçok ürünün satıldığı Kapalıçarşı'nın 2021 yılında 25,5 milyon olan ziyaretçi sayısının, 2022'de 14 milyon 266 bin 801 artarak 39 milyon 766 bin 801 olduğu belirtildi. Bu rakamla Kapalıçarşı'nın geçen sene günlük ortalama ziyaretçi sayısı 100 bini geçti.



KAPALIÇARŞI ZİYARETÇİLERİNİ YENİLENEN YÜZÜYLE AĞIRLADI



Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, Kapalıçarşı'nın geçen sene restorasyon sonrası yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırladığını söyledi. Kapalıçarşı'da çarşı içinde 2 bin 500, hanlarında ise 1200 civarında iş yeri bulunduğunu, bu dükkanlarda 62 meslek kolunda faaliyet yürütüldüğünü belirten Kurtulmuş, çarşının yazın 08.30-19.30, kışın ise 08.30-19.00 saatlerinde hizmet verdiğini ifade etti.



Kapalıçarşı'yı 2019 yılında 43 milyon kişinin ziyaret ettiğini hatırlatan Kurtulmuş, bu sayının 2020-2021'de yarı yarıya düştüğünü, 2020 yılında 21 milyon 360 bin, 2021 yılında ise 25,5 milyon kişinin çarşıyı ziyaret ettiğini aktardı. Kurtulmuş, Kapalıçarşı'nın 2022 yılında eski günlerine kavuşmaya başladığını, geçen yılın aralık ayı da dahil edildiğinde çarşıyı ziyaret edenlerin sayısının 39 milyon 766 bin 801'e ulaştığını kaydetti.