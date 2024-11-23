Karabük'te sonbahar güzelliği
Karabük'teki ağaçlar, sonbahar gelmesiyle sarı, turuncu ve kırmızının farklı tonlarına büründü.
Karabük'te sonbaharın doğaya yansıyan sarı, yeşil ve kızıl tonları kartpostallık manzaralar oluşturuyor.
Kent sakinleri Yenişehir Mahallesi'ndeki yollarda, ağaçların rengarenk yapraklarının arasında yürüyüş yapmanın keyfini yaşadı.
Sonbahar renklerinin ağaçlarla bütünleşmesiyle seyrine doyumsuz görüntü ortaya çıktı. Vatandaşlar izledikleri güzel manzaranın fotoğrafını çekti.
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