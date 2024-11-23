Karabük'te sonbahar güzelliği

Karabük'teki ağaçlar, sonbahar gelmesiyle sarı, turuncu ve kırmızının farklı tonlarına büründü.

Karabük'te sonbahar güzelliği

'te sonbaharın doğaya yansıyan sarı, yeşil ve kızıl tonları kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Kent sakinleri Yenişehir Mahallesi'ndeki yollarda, ağaçların rengarenk yapraklarının arasında yürüyüş yapmanın keyfini yaşadı.

Karabük'te sonbahar güzelliği - 1

Sonbahar renklerinin ağaçlarla bütünleşmesiyle seyrine doyumsuz görüntü ortaya çıktı. Vatandaşlar izledikleri güzel manzaranın fotoğrafını çekti.

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