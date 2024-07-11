Karabük'teki antik kentte kazı çalışmaları sürüyor

Kiliselerin tabanındaki, birçok hayvanın tasvir edildiği mozaiklerle ünlenen ve bu nedenle "Karadeniz'in Zeugması" şeklinde adlandırılan antik kentte, şimdiye kadar iki hamam, iki kilise, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları gibi yapılar bulundu. Antik kentte kazı çalışmaları, daha geniş bir ekiple belirlenen alanlara yoğunlaşarak sürecek.

Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, antik kentte bugüne kadar önemli bulgulara ulaştıklarını belirterek, kazı ekibinin genişleyeceğini, bu yıl Almanya'dan iki farklı ekibin kendilerine katılacağını, "kale" olarak adlandırılan alan ile yanındaki yapıda kazıların yoğunlaşacağını söyledi.

Hadrianopolis'ten hem bölgesel hem de bilimsel açıdan beklentilerin arttığına değinen Çelikbaş, buna cevap vermek için ekibe yeni eklemeler yaptıklarını kaydetti.



Çelikbaş, 2023 yılında güzel veriler elde ettiklerini, bunların kamuoyunda ve basında ilgi uyandırdığını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Bunlardan en önemlilerinden biri bir kabın içerisinden çıkan tohumlardı. Bu tohumların çıktığı yapıda kazı çalışmalarına devam edeceğiz. Yeni teşhire açtığımız 'Hamam A' yapısının da önünde kazı ve restorasyon çalışmaları devam edecek. Kalenin içerisinde kazılara devam edeceğiz. Kale gerçekten çok önemli. Hadrianopolis'in siyasi olaylarını bize aydınlatması için önemli veriler sunan bir kazı alanı. Bu sene de çalışmalarımızı orada gerçekleştirip Hadrianopolis'te geç Roma, erken Bizans döneminde yaşanan siyasi olayları aydınlatmak için veriler elde etmeye çalışacağız.

Maskenin (Roma askerine ait 1800 yıllık demir maske) çıktığı bölgede de bu yıl kazılar yapacağız. O maskenin benzer örneklerini veyahut daha farklı askeri tesisatları ortaya çıkarmayı hedefliyoruz."