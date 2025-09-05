Karacaören Şelalesi'ne ziyaretçi akını

Kademe kademe dökülen şelaleye, kayın, kızılağaç, gürgen, kestane, taflan ağaçları eşlik ediyor. Her mevsim ayrı güzellik sunan Karacaören Şelalesi, bölge turizmi açısından önemli bir değer olarak öne çıkıyor.

Yöre sakini Ahmet Tekin, Karacaören Şelalesi'nin yaz kış güzel olduğunu söyledi.



Tekin, şelalenin kış aylarında yağışlarla beraber daha yoğun aktığını belirterek, "Köyün içme suyu ile birkaç belde buradan su alıyor. Üç basamaklı şelalemiz doğal bir güzellik. Son yıllarda şelalemize olan ilgi arttı. Bilenler, duyanlar geliyor. Şelalemiz yaz kış sürekli akıyor" dedi.