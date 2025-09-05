Karacaören Şelalesi'ne ziyaretçi akını

Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki Karacaören Şelalesi, şehrin sıcağından bunalanlara alternatif rota sunuyor.

'un Salıpazarı ilçesindeki Karacaören Şelalesi, kışın sunduğu güzelliğin yanı sıra yaz aylarında şehrin sıcağından bunalanlara alternatif rota oluşturuyor.

İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki Karacaören Mahallesi'nde yer alan 92 metre uzunluğundaki şelale, 13 küçük şelaleden oluşuyor. 

Kademe kademe dökülen şelaleye, kayın, kızılağaç, gürgen, kestane, taflan ağaçları eşlik ediyor. Her mevsim ayrı güzellik sunan Karacaören Şelalesi, bölge turizmi açısından önemli bir değer olarak öne çıkıyor.

Yöre sakini Ahmet Tekin, Karacaören Şelalesi'nin yaz kış güzel olduğunu söyledi.

Tekin, şelalenin kış aylarında yağışlarla beraber daha yoğun aktığını belirterek, "Köyün içme suyu ile birkaç belde buradan su alıyor. Üç basamaklı şelalemiz doğal bir güzellik. Son yıllarda şelalemize olan ilgi arttı. Bilenler, duyanlar geliyor. Şelalemiz yaz kış sürekli akıyor" dedi.

