Karadeniz'in yeni turizm rotalarından biri olmaya aday: Cevizdibi Kanyonu

Yakakent ilçesine 13 kilometre uzaklıkta, 2 yıl önce sosyal medyada yapılan paylaşımlardan sonra dikkati çeken Cevizdibi Kanyonu, doğal güzelliği ile görenleri etkiliyor.



Tabakalı kayaçları, kavisli yapısıyla kanyon, ziyaretçilerini gizemli bir yolculuğa çıkarırken, kanyonun bazı noktalarında ise yüzülebiliyor. İlginç jeolojik yapıya sahip kanyonda küçük mağaralar da yer alıyor.



Bazı noktalarda tehlike oluşturması nedeniyle girişleri Yakakent Kaymakamlığı tarafından yasaklanan kanyona şimdilik sadece profesyonel dağcılar girebiliyor.



"YENİ TURİZM DESTİNASYONU OLMASI SAMSUN İÇİN ÖNEMLİ" Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç, kanyonun yeşilin her tonunu içinde barındırdığını söyledi.



Kanyon içinde endemik bitkilerin de bulunduğuna işaret eden Genç, "Kayonun sadece 50 metrelik bir kısmında bir tehlike mevcut. Kanyon yukarıdan aşağıya doğru gelirken bu 50 metrelik bölümde daralma meydana gelmiş. Kanyon içindeki dere daralma yapılan kısımda yükseliyor. Normalde tehlikeli bir alanı yok. Ama kanyon gezisi profesyonel bir ekiple yapılırsa herhangi bir tehlikesi mevcut değil. Normal bir şekilde vatandaşlarımız oraya gittiğinde tehlike arz edebilir, bundan dolayı da Kaymakamlığımız buraya kapattı." dedi.