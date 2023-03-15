Karatay’ın tarihi ve geleneksel değerleri korunuyor

Konya Karatay Belediyesi, ilçedeki tarihi yapıların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için titiz bir çalışma içerisinde bulunuyor. Bu çerçevede Aziziye Mahallesi Piri Mehmed Paşa Cami’nin yakınındaki tarihi binayı tesciline uygun şekilde restore ediyor.

İki kat şeklinde, iç sofalı plan tipinde, yığma duvar tekniği ve ağırlıklı olarak ahşap malzemeler kullanılarak inşa edilen söz konusu yapı, sivil mimarinin en güzel örneklerinden birisi. Şehrin kültürel ve tarihi hazinesine katkı sağlayan 19’ncu yüzyılın sonu, 20’nci yüzyılın ilk çeyreğine tarihlendirilen yapının restorasyonu ise yaklaşık 4 milyon liraya mal olacak. Restorasyon çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlanacak yapının Konya turizmine kazandırılması hedefliyor.

