Kariye Camii'nin mayısta açılması planlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen İstanbul'daki Kariye Camii'nde restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, resmi kaynaklardan alınmayan bilgilerle yapılan ve servis edilen haberlerde yer alan 23 Şubat açılış tarihinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



Açıklamada, restorasyonu büyük bir titizlikle sürdürülen Kariye Camii'nin mayısta ibadete açılmasına yönelik çalışmaların başladığı, açılış tarihinin ise çalışmalar tamamlanınca bildirileceği ifade edildi.