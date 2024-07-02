Karkamış Antik Kenti'ne "Göbeklitepe modeli" koruyucu çatı

Yaklaşık 2 bin metrekare alanı kapsayan çelik çatının yapımı, eserlerin korunması amacıyla dışarıda tamamlandı ve çatı, parçalar halinde antik kente getirilerek monte edildi.



Kazık çakılmadan yapılan çatının, arkeoloji alanında dünyada sayılı büyüklükteki özgün koruyucu çalışmalardan olduğu belirtildi. Koruma altına alınan bölgenin açılışının 6 Temmuz'da yapılması planlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karkamış'ın çok eski bir tarihin taşıyıcısı olduğunu belirtti.



Antik yerin Suriye sınırında olduğunu anımsatan Şahin, "Bu antik kenti tamamlamak çok kolay olmadı ama biz şartlar ne olursa olsun güvenli bölgeyi tesis ettik. Antik kentin kazılarının restorasyonuna devam ettik." dedi.



Antik kentteki eserlerin muhafazası için yoğun çaba gösterdiklerini ifade eden Şahin, şunları söyledi:



"Restorasyon devam ederken bir yandan aynen Göbeklitepe'ye yapılan çalışma gibi büyük bir görsel şovla çıkan eserlerin muhafaza edildiği bir çatı sistemini çalıştık. Bu proje tamamen Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıldı. Ziyarete açtığımız 5. antik kentimize kavuşmuş olacağız. Hitit döneminin en güzel eserlerinin gösterildiği antik kentimizi tamamlamış olacağız. Bu, kültür turizmi açısından çok mühim. Karkamış'ın önünde büyük bir ekolojik alanı var. Burayla ilgili de çalışıyoruz. Çalışmalar tamamlandığı zaman arkasından ekoparkla ilgili çalışmalara başlayacağız ve bu da taçlandığı zaman herkes bu güzelliği görmek için Karkamış'a gidecek."

