Kars’ta 150 yıllık tarihi sığınak yok oluyor

Kars Kalesi arkasında bulunan ve uzun yıllar askeriyenin himayesinde bulunan tarihi binalar, askeriyenin bölgeden çekilmesinin ardından tek tek yıkılarak, yok oldu. Günümüze kadar ayakta kalmayı başaran tarihi binalar ise ilgisizlik ve bakımsızlıktan dolayı yıkılmaya yüz tutarken, bazıları ise hayvan barınağı olarak kullanılıyor.

Dereiçi bölgesinde bulunan ve adeta dağın içerisine gömülü bir şekilde yapılan 150 yıllık tarihi sığınağın merdiven ve kapıları sökülmüş vaziyette bulunuyor.

Kars’ta tarihi binalara gerekli önemin verilmediğini ifade eden vatandaşlar, tarihi sığınaktan da yetkililerin bilgisinin olmadığını belirttiler.